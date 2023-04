Bremen - Im Prozess um eine zerstückelte Frauenleiche in Bremerhaven hat der Angeklagte erneut angekündigt, neue Beweisanträge zu stellen. Die Plädoyers wurden am Landgericht Bremen zunächst nicht gehalten. Der 47 Jahre alte Deutsche kündigte am Mittwoch an, im Laufe des Vormittags die etwa 100 handgeschriebenen Seiten mit den Anträgen vor Gericht vorzutragen.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Frau im Februar 2022 in Bremerhaven betäubt und im Anschluss erwürgt zu haben. Anschließend soll er die Leiche zerteilt, in Plastiksäcke verpackt und in einem Fluss entsorgt haben.