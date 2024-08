Grausiger Fund Anfang des Jahres in einem Kanal bei Nordhorn: Fußgänger finden in Tüten verpackte Leichenteile in einem Kanal. Der mutmaßliche Täter steht nun vor Gericht.

Osnabrück - Nach dem Fund menschlicher Leichenteile in einem Kanal bei Nordhorn kommen von heute an (9.00 Uhr) ein Mann und eine Frau in Osnabrück vor Gericht. Dem 55 Jahre alten angeklagten Ukrainer wird vor dem Landgericht Totschlag vorgeworfen, seine Lebensgefährtin ist wegen Beihilfe dazu angeklagt.

Der Mann soll nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im vergangenen Februar auf einen 51-Jährigen massiv mit einer Flasche eingeschlagen haben - das Opfer, ein Lette, starb an seinen Verletzungen. Zusammen mit seiner 49-jährigen Partnerin soll der Mann dann die Leiche des Toten zerteilt und in Tüten verpackt haben. In der Nacht zum 17. Februar soll der Angeklagte die Tüten schließlich in den Ems-Vechte-Kanal bei Nordhorn geworfen haben.

Hintergrund der Tat soll ein Streit zwischen dem 55-Jährigen und seinem Opfer gewesen sein - der Angeklagte soll den anderen Mann verdächtigt haben, seine Lebensgefährtin belästigt zu haben. Bis November sind insgesamt zehn Verhandlungstage angesetzt.