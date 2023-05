Dresden - Direkt nach der Urteilsverkündung im Prozess wegen des Juwelendiebstahls aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden beschäftigt sich das Landgericht Dresden entfernt weiter mit dem Fall. Vor einer anderen Strafkammer beginnt am Dienstag (13.30 Uhr) die Hauptverhandlung gegen einen mutmaßlichen Betrüger. Er soll Ende 2021 die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit einem vermeintlichen Stück aus der damals noch verschwundenen Beute des Einbruchs in das Museum getäuscht und um 40.000 Euro erleichtert haben. Der Niederländer ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt.

Wie ein Gerichtssprecher sagte, wird für den ersten Tag auch eine Einlassung des Niederländers erwartet. Laut Anklage soll er den SKD bei einem Treffen in Antwerpen vorgegaukelt haben, er könne den wertvollen Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens zurückkaufen. Vertreter des Museumsverbundes hatten ihm daraufhin das Geld gegeben, der angebliche Diamantenhändler verschwand damit. Der vorbestrafte Mann war in seiner Heimat zunächst in anderer Sache festgenommen worden. Er ist seit November 2022 in Deutschland in Untersuchungshaft. Für den zweiten Verhandlungstag am 23. Mai sind dann Zeugen geladen.

Der Kunstdiebstahl aus dem weltberühmten sächsischen Schatzkammermuseum am 25. November 2019 war einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter hatten 21 Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten im Wert von 116,8 Millionen Euro erbeutet. Im Zuge des Prozesses gegen sechs junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan, von denen dann vier eine Beteiligung an dem Coup gestanden, wurde ein Großteil der Beute kurz vor Weihnachten zurückgegeben, darunter auch das den SKD offerierte Schmuckstück. Im Hochsicherheitssaal von Sachsens Justiz am Stadtrand sollen am Dienstag die Urteile gegen die Männer gesprochen werden.