Aurich - Der Auftakt des Prozesses gegen zwei Polizisten wegen mehrerer Fälle von Körperverletzung im Amt vor dem Landgericht Aurich ist kurzfristig verschoben worden. Eine Verteidigerin einer der Angeklagten hatte sich kurz vor Beginn des Prozesses am Montagmorgen krank gemeldet, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Auch der für den 11. Dezember angesetzte Fortsetzungstermin sei gestrichen worden. Der Prozess soll nun möglicherweise am 14. Dezember beginnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 26 und 32 Jahre alten Angeklagten, beide im Rang eines Polizeikommissars, Körperverletzung im Amt vor. Zu den Fällen soll es während Polizeieinsätzen im Jahr 2021 in Emden gekommen sein. Bei einem der Einsätze im Mai 2021 waren beide Beamte des Kommissariats Emden im Dienst. Dabei wurde laut der Anklage ein Mann so schwer verletzt, dass er zwölf Tage in einem Krankenhaus behandelt werden musste.