Chemnitz - Mehr als fünf Jahre nach einer massiven Attacke auf Teilnehmer der Demonstration „Herz statt Hetze“ in Chemnitz beginnt am Montag (9.00 Uhr) am Landgericht ein erster Prozess zu dem Angriff. Von den ursprünglich neun Angeklagten werden nun noch sechs im Alter von 26 bis 44 Jahren vor Gericht erwartet. Sie kommen aus Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Als Teilnehmer eines sogenannten Trauermarschs von AfD, Pegida und Pro Chemnitz sollen sie am 1. September 2018 Gegendemonstranten attackiert und verletzt haben. Die Anklage lautet auf Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung. Es ist das erste von insgesamt drei Verfahren zu den Vorfällen an jenem Tag.

Der Angriff steht in Zusammenhang mit Ausschreitungen und rassistischen Angriffen im Spätsommer 2018 in Chemnitz. Nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen im Streit mit Asylbewerbern hatte es damals massive Proteste gegeben, bei denen Neonazis und Fußball-Hooligans mit zuvor unauffälligen Bürgern demonstrierten. Es gab rassistische Angriffe und auch von Hetzjagden war die Rede. Außerdem gründete sich eine rechtsextreme Terrorgruppe.

Für den Prozess am Landgericht Chemnitz sind weitere Verhandlungstermine bis Ende Januar geplant.