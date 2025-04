Dresden - Für 21.832 Förder- und Oberschüler in Sachsen starten am Donnerstag die Abschlussprüfungen. 17.819 von ihnen streben einen Realschulabschluss an, wie das sächsische Kultusministerium mitteilte. Einen Hauptschulabschluss streben 4.013 Prüflinge an. Darüber hinaus sind rund 600 Menschen für eine Schulfremdenprüfung angemeldet, um ihren ersten Schulabschluss nachzuholen oder einen höheren Abschluss zu erlangen.

Schülerinnen und Schüler der Realschulen absolvieren für ihren Abschluss insgesamt vier schriftliche Prüfungen in Englisch, Deutsch, Mathe und einer Naturwissenschaft - Biologie, Physik oder Chemie. Die mündlichen Prüfungen beginnen ab dem 28. Mai. Im vergangenen Jahr bestanden 96,5 Prozent der Realschüler in Sachsen ihre Abschlussprüfungen. „Der Schulabschluss ist zum Greifen nah. Jetzt gilt es, Nerven zu bewahren, damit das Gelernte abgerufen werden kann“, sagte Kultusminister Conrad Clemens (CDU).

Zeugnisse gibt es für die Absolventinnen und Absolventen zwischen dem 20. und 27. Juni.