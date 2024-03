Chemnitz - Bei einer Gala in Berlin wird der Chemnitzer Psychologe Bertolt Meyer am Montagabend als „Hochschullehrer des Jahres“ ausgezeichnet. Der Preis des Deutschen Hochschulverbandes ist mit 10.000 Euro dotiert und soll Forscher würdigen, die durch außergewöhnliches Engagement das Ansehen ihres Berufsstandes in der Öffentlichkeit gefördert haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der Virologe Christian Drosten und die Gründer des Biotechnologie-Unternehmens Biontech, Uğur Şahin und Özlem Türeci. Meyer befasst sich wissenschaftlich mit der Verschmelzung von Mensch und Technik sowie mit Diversität. Zudem moderiert er ein Wissenschaftsformat im Fernsehsender Arte. An der TU Chemnitz hat er die Professur für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie inne.