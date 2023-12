Berlin - Die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin bleiben auch während der Feiertage geöffnet. Zu Weihnachten müsse niemand alleine bleiben, teilte der Verband am Mittwoch mit. In allen zwölf Berliner Bezirken werde Besuchern ein meist kostenfreies weihnachtliches Sonderprogramm von Gänsebratenessen über Filmfest, Silvesterspaziergang bis Neujahrsbrunch geboten. Für einige Veranstaltungen wie die Silvesterparty in Lichtenberg, ein Besuch im Planetarium oder das Gänsebratenessen in Prenzlauer Berg werde ein Eigenanteil zwischen zwei und sechs Euro erhoben.

Manche Menschen hätten vor allem während der Feiertage mit Einsamkeit, persönlichen Lebenskrisen und psychischen Belastungen zu kämpfen, hieß es. Das Angebot richte sich an alle, die Rat und Hilfe in seelischer Not brauchten, oder auch einfach ein wenig Gemeinschaft und Unterhaltung wollten. Auch der Berliner Krisendienst biete während der Feiertage Hilfe in akuten seelischen Notsituationen.