Chemnitz - Die Fans der Niners Chemnitz dürfen sich auch in der kommenden Saison auf Publikumsliebling Kevin Yebo freuen. Die Sachsen und der 29 Jahre alte Power Forward haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, wie der Club mitteilte. Yebo startet Anfang August mit dem Team in die Saisonvorbereitung, in der die Niners erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im ULEB BKT EuroCup antreten werden, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb. „Kevin gehört einfach nach Chemnitz und ist zweifellos einer unserer wichtigsten Leistungsträger“, sagte Geschäftsführer Steffen Herhold.

Yebo feierte in der Saison 2023/2024 mit den Niners den Gewinn des FIBA Europe Cup und den Einzug ins BBL-Playoff-Halbfinale. Nach einem kurzen Abstecher zum FC Bayern München, wo er Euroleague-Erfahrung sammelte, kehrte Yebo im Laufe der letzten Saison auf eigenen Wunsch zurück nach Chemnitz.