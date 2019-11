In Deutschlands Karnevalshochburgen hat um 11.11 Uhr die närrische Zeit begonnen. Foto: Federico Gambarini/dpa Federico Gambarini

In den Karnevalshochburgen ist der närrische Frohsinn ausgebrochen. Obwohl das Ganze diesmal auf einen Montag fiel, war der Besucherandrang groß.

Köln/Mainz (dpa) - In den Karnevalshochburgen hat um 11.11 Uhr die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Jecken am Montag bei akzeptablem Wetter - kalt, aber trocken - auf die fünfte Jahreszeit an.

Pünktlich um 11 Uhr 11 nahm die Witzischkeit ihren Lauf - kräftiges Bechern hatte vielerorts schon lange vorher eingesetzt. In Mainz schunkelten die Narren rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz. In Düsseldorf wachte der Traditionsschelm Hoppeditz von den Toten auf: Am vergangenen Aschermittwoch hatte man ihn zu Grabe getragen.

In Köln wurde unter den wachsamen Augen von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ein neues Dreigestirn installiert. Die Kölner Polizei war nach eigenen Angaben mit 1000 Beamten auf der Straße, um Exzessen vorzubeugen. Der Umstand, dass der Sessionsauftakt auf einen Montag fiel, führte nach Polizeiangaben nicht unbedingt zu weniger Zulauf. Das Besucheraufkommen sei hoch, "es ist ziemlich viel auf den Beinen", sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Ganzkörperkostüme boten Schutz gegen die Kälte.

In den rheinischen Karnevalshochburgen konkurriert der Karnevalsauftakt immer ein wenig mit St. Martin. Die einen singen "Viva Colonia", die anderen "Laterne, Laterne". Moderator Guido Cantz ("Verstehen Sie Spaß?") berichtete auf der Bühne auf dem Kölner Heumarkt, er habe am Sonntag beides miteinander kombiniert: Erst sei er auf zwei Herrensitzungen gewesen, und dann habe er in seinem Heimatort Köln-Porz die Martinsgeschichte vorgelesen. Das Rheinland sei eben sehr katholisch.

Die heiße Phase des Karnevals beginnt mit den großen Sitzungen im Januar und findet ihren Höhepunkt mit den Rosenmontagsumzügen. Die Session dauert diesmal bis zum 26. Februar, dann ist Aschermittwoch und Schluss mit lustig.

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt zwar nicht wie der rheinische Karneval am 11.11. - die fünfte Jahreszeit wird dann aber schon vorbereitet.

Auch in Brandenburgs Karnevalshochburg Cottbus starteten am Montag Hunderte Narren mit einem lauten "Helau" in die fünfte Jahreszeit.

In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam übergab Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) für einen Tag symbolisch das Rathaus an die Narren.