Sangerhausen - Trotz herrschender Minusgrade im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt können installierte Pumpen weiter Wasser von den überschwemmten Wiesen zurück in die Helme befördern. Nach Angaben des Landkreises sind zwei Hochleistungspumpen des Technischen Hilfswerks am Helme-Ufer in Oberräblingen - einem Stadtteil von Sangerhausen - im Einsatz. Bevor die Temperaturen in der Nacht zu Sonntag unter den Gefrierpunkt gefallen sind, war unklar, ob die Pumpen weiter betrieben werden können.

Kurz vor Jahresende war der Fluss Helme stellenweise stark über seine Ufer getreten. Seit Freitag ist dort auch die Bundeswehr im Einsatz, um Deiche zu stabilisieren und das Wasser daran zu hindern, in die Ortschaften zu fließen. Nach Angaben des Landkreises kann eine Pumpe rund 5000 Liter Wasser pro Minute pumpen, die andere sogar 15.000 Liter.