Mit einer Müllzange wird während der Aktion „Magdeburg putzt sich!“ Abfall eingesammelt. In diesem Jahr nahmen rund 3600 Menschen an der 20 Jahre alten Putzaktion teil.

Magdeburg - In der Landeshauptstadt Magdeburg haben sich rund 3600 Menschen bei der Frühjahrsputzaktion „Magdeburg putzt sich“ beteiligt. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) würdigte am Samstag das Engagement der Ehrenamtlichen, die sich über mehrere Wochen bei der Aufräumaktion beteiligt hatten. Vor der Corona-Pandemie nahmen 2019 allerdings noch mehr als 7900 Menschen an der Aktion teil. Die Putzaktion gibt es in der Landeshauptstadt nach Angaben der Stadt bereits seit 20 Jahren.