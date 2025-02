Weil es von seiner Decke tropfte, ist ein Mann zu seiner Nachbarin gegangen. Am Ende rückten Polizisten aus - und der Mann hat ein Ermittlungsverfahren am Hals.

Putzaktion in Mühlhausen endet in Polizeieinsatz

Mühlhausen - Ein abendliches Bodenwischen hat in Mühlhausen weitreichende Folgen. Eine Frau soll derartig viel Wasser zum Wischen verwendet haben, dass es durch die Decke in die darunterliegende Wohnung tropfte, wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Der dort lebende Nachbar ging daraufhin zur Wohnung der Frau. Dort soll er sie geschubst und versucht haben, in ihre Wohnung zu gelangen.

Die Polizei ermittelt gegen ihn nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs. Die Frau ermahnten die Beamten demnach, „bei künftigen Wischaktionen weniger Wasser zu verwenden“.