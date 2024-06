Halle - Ein Wahlkampfstand von den Grünen ist in Halle angegriffen worden. Zudem gab es einen Manipulationsversuch an einer Stromleitung bei einem Stand der Partei Die Basis, wie die Polizei Halle am Mittwoch mitteilte. Zwei Jugendliche sollen am Dienstag Pyrotechnik - womöglich zwei Böller - auf den Stand der Grünen geworfen haben. Die Wurfgeschosse explodierten den Angaben zufolge, Menschen wurden nicht verletzt. In der Nähe stellten die Beamten einen 15- und einen 16-Jährigen, wie es hieß.

Wenige Stunden zuvor manipulierte nach Polizeiangaben ein unbekannter Mann eine Stromleitung am Stand der Partei Die Basis. Nach Aufforderung der Menschen am Stand ging er weg, zeigte laut Polizei aber noch eine beleidigende Geste. Größere Schäden entstanden demnach nicht.