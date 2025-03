Ein Quadfahrer ist auf einem Feldweg am Mittellandkanal unterwegs und trifft auf zwei Spaziergänger. Am Ende wird der Mann in einem Krankenhaus behandelt.

Haldensleben - Am Mittellandkanal bei Haldensleben soll ein Quadfahrer mit zwei Fußgängern in Streit geraten und in der Folge mit einem Messer verletzt worden sein. Der 47-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr der Quadfahrer am Samstagnachmittag auf einem Feldweg südlich des Kanals und soll dort auf eine Frau und einen Mann getroffen sein, die zwei Hunde dabeihatten. Nach einem Streitgespräch soll der männliche Fußgänger zum Messer gegriffen, den Quadfahrer verletzt und einen Reifen des Fahrzeugs beschädigt haben.

Trotz Fahndung habe die Polizei den Verdächtigen und seine Begleitung nicht gefunden. Auch ein Polizeihubschrauber sei eingesetzt worden.

Das Polizeirevier Börde bittet um Hinweise zu dem Verdächtigen, der als etwa 35 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben wird. Er soll von kräftiger Statur sein, rotblonde Haare haben und eine Brille tragen. Er und seine Begleitung, die die Mutter gewesen sein könnte, hätten zwei Terrier dabeigehabt.