Altmersleben - Bei einem Unfall im Altmarkkreis Salzwedel hat sich ein Quadfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Der 51-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei in Salzwedel am Sonntag mit. Der Mann war am Samstag auf einem Weg zwischen Altmersleben und Butterhorst von seinem Fahrzeug gestürzt. Warum, war zunächst unbekannt. Der 51-Jährige hatte keinen Helm getragen. Er kam in ein Krankenhaus, wie es hieß.