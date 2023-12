Quedlinburg - Um die historischen Fachwerkhäuser zu schützen, dürfen in der Quedlinburger Innenstadt auch in diesem Jahr an Silvester keine Raketen, Knaller oder Fontänen gezündet werden. Darauf hat die Stadt am Mittwoch aufmerksam gemacht. Grundlage seien das geltende Sprengstoffgesetz und entsprechende Verordnungen. Denen zufolge sei es verboten, pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe von brandempfindlichen Anlagen wie Fachwerkhäusern abzubrennen. Der Abstand müsse mindestens 100 Meter betragen. Quedlinburg mit seiner historischen Altstadt steht seit 1994 auf der Liste des Weltkulturerbes.