Hannover - Ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Hannover aus dem Hochwassergebiet der Leine gerettet worden. Der Mann habe am Mittwochmittag trotz des Hochwassers die abgesperrte Brückstraße im Stadtteil Döhren befahren, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Er sei vom Rad gefallen und etwa 20 Meter in einen angrenzenden Wald abgetrieben worden. Schließlich habe er sich an einem Ast festgehalten und mit seinem Handy die Regionalleitstelle angerufen.

Der 75-Jährige konnte erst mit der Hilfe von zwei Drohnen lokalisiert werden. Spezialkräfte der Wasserrettung retteten ihn. Rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die Feuerwehr appelierte erneut, die Hochwassergebiete und Deichanlagen nicht zu betreten.