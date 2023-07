Oranienburg - Ein Radfahrer ist in Oranienburg (Oberhavel) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollte ein 21-Jähriger mit seinem Auto am Freitagabend von der Berliner Straße kommend nach links in die Walther-Bothe-Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fahrradfahrer und prallte frontal mit ihm zusammen. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Zufahrt zur Walther-Bothe-Straße musste zeitweise gesperrt werden.