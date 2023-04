Fahrradfahrer bewerteten die Fahrradfreundlichkeit Sachsen-Anhalts zuletzt schlechter als noch vor zwei Jahren. Zu diesem ernüchterndem Ergebnis kommt der neue Fahrradklima-Test. Warum ist das so?

Magdeburg - Sachsen-Anhalt Städte haben beim Fahrradklima-Test des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) schlechter abgeschnitten als noch vor zwei Jahren. „Bleibt die Tendenz bestehen nähern sich die Städte in Sachsen-Anhalt 2024 der Note mangelhaft“, sagte ein Sprecher des ADFC am Montag. In der Umfrage 2022 habe es im Durchschnitt noch für die Note „ausreichend“ gereicht. Im bundesweiten Vergleich der Städte zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern rangieren Halle und Magdeburg unter den schlechtesten 6 von 26 Städten.

Besonders schlechte Noten vergaben die 4600 Befragten laut ADFC für die Führung an Baustellen sowie die Breite und Oberflächenbeschaffenheit von Radwegen. Zudem verschlechterte sich entgegen dem Bundestrend das Sicherheitsgefühl. Drei von vier Befragten gaben an, dass sie sich eher unsicher fühlen - 2020 waren es noch zwei von drei Personen. „Das ist ein Trend, der uns sehr besorgt“, sagte der ADFC-Sprecher. Hier gelte es nach den Ursachen zu fragen.

Der Ausbau der Radwege geht nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nur schleppend voran. Das von der Landesregierung vorgegebene Ziel, jedes Jahr 50 Kilometer neue Radwege zu bauen, sei bei weitem nicht erreicht worden, kritisierte der Sprecher. „Es müssen endlich Radwege in Größenordnungen gebaut werden, sei es auf dem flachen Land oder in den Städten. Jetzt heißt es nicht kleckern, sondern klotzen - die Gelder sind da, es muss endlich auf die Straße!“ In den Jahren 2018 bis 2022 wurden nach Angaben der Landesregierung insgesamt nur 28 Kilometer neue Radwege gebaut. Dafür seien rund 24,3 Millionen Euro ausgegeben worden.

Deutschlandweit verteilten die rund 245 000 Befragten bei der nicht repräsentativen Umfrage im Schnitt die Schulnote 3,96 („ausreichend“). Damit habe sich das Zufriedenheitsniveau bei Radfahrern und Radfahrerinnen seit der vorigen Umfrage aus dem Jahr 2020 nicht verändert. Am besten schnitt bei den Großstädten wie schon bei der vorigen Umfrage Bremen ab. Doch mit 3,6 bekam auch die Stadt an der Weser keine gute Bewertung. Bei den mittelgroßen Städten zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schnitt Münster mit der Note 3,04 am besten ab.

Die nicht repräsentative Umfrage des ADFC ist dem Verein zufolge offen für alle, richtet sich jedoch speziell an Radfahrende. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden könnten, müssen pro Stadt mindestens 50, bei größeren Städten ab 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mindestens 75 und bei Städten ab 200.000 Bewohnern wenigstens 100 Leute mitgemacht haben. Die Umfrage wird alle zwei Jahre durchgeführt.