Chemnitz - Ein Auto hat in der Chemnitzer Innenstadt einen Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 64 Jahre alte Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Straße der Nationen aus einer Parkfläche quer zur Fahrbahn rückwärts ausparken. Dabei hat er offensichtlich den nahenden Radler übersehen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.