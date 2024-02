Merseburg - Am Montagmorgen ist in Merseburg (Saalekreis) ein Radfahrer nach einem Unfall mit einem Lastwagen gestorben. Der Unfall habe sich gegen sechs Uhr auf der Bundesstraße 91 in Richtung Halle ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Die Reanimationsversuche bei dem schwer verletzten Fahrradfahrer seien erfolglos geblieben, er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Was genau passiert ist, sei noch unklar, auch Angaben zu den beteiligten Personen können bisher nicht gemacht werden. Die Straße ist zur Unfallaufnahme gesperrt.