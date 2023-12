Berlin - Ein Radfahrer ist in Berlin-Mitte von einer Tram angefahren worden und hat Verletzungen erlitten. Der Unfall am Donnerstagabend ereignete sich auf der Osloer Straße Höhe Wriezener Straße, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Unfallhergang oder zum Alter des Verletzten konnte die Polizei nicht machen.