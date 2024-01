Berlin - Bei einem Unfall von zwei Fahrradfahrern in Berlin ist einer von ihnen gestorben und der andere schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Radfahrer fuhr in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr auf einem Radweg in Spandau offenbar ohne Licht, wie die Polizei mitteilte. Ein 21-jähriger Radfahrer kam ihm entgegen.

Bei dem plötzlichen Aufeinandertreffen auf dem Weg am Bullengraben im Ortsteil Wilhelmstadt sollen beide letztlich heftig gestürzt sein. Der 66-Jährige erlitt schwere innere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der 21-Jährige erlitt Knochenbrüche und Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Einen direkten Zusammenstoß der beiden Radfahrer gab es nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht, der genaue Ablauf wird noch von der Polizei ermittelt.

Der Radfahrer ist bereits das vierte Todesopfer im Straßenverkehr in diesem neuen Jahr. Zuvor starben in den letzten Tagen drei Fußgänger bei Unfällen. Im vergangenen Jahr gab es laut einer vorläufigen Zählung der Polizei insgesamt 33 Verkehrstote. Darunter waren demnach elf tote Fußgänger.