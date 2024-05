Selsingen - Ein Radfahrer ist im Landkreis Rotenburg gestürzt und gestorben. Der 34-Jährige war in der Nacht zum Samstag zwischen Deinstedt und Selsingen unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er stürzte aus ungeklärter Ursache mit seinem Rad und blieb regungslos am Boden liegen. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer entdeckte den Mann. Trotz sofortiger Reanimation konnte der Notarzt nur doch den Tod des 34-Jährigen feststellen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar, die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen.