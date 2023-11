Jessen - Ein Radfahrer ist auf einer Landesstraße im Landkreis Wittenberg gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 55-Jährige verunglückte am Sonntag in der Ortschaft Jessen, wie die Polizei mitteilte. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.