Braunschweig - Beim Zusammenstoß von zwei Radfahrern in Braunschweig ist ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Der 33 Jahre alte zweite Radfahrer wurde bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Radfahrer waren den Angaben zufolge an der Ostseite des Südsees auf einem Radweg zwischen Oker und dem See in einem unübersichtlichen Kurvenbereich frontal zusammengeprallt. Beide Beteiligten stürzten zu Boden. Der 73-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und starb am Abend in einem Krankenhaus.

Der 33-Jährige war mit einem Mountainbike unterwegs, der 73-Jährige mit einem E-Bike. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.