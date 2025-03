Ilmenau - Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in Ilmenau (Ilm-Kreis) gestorben. Der 70 Jahre alte Mann war am Donnerstagnachmittag auf einem unbefestigten Radweg entlang der Oehrenstöcker Landstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei aus bisher unbekannter Ursache gestürzt, hieß es weiter. Er verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb.