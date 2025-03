Halle - In Halle ist ein Radfahrer gestürzt und gestorben. Der 57-Jährige fuhr am Samstagvormittag auf einem Radweg und kam ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Er war danach nicht mehr ansprechbar. Rettungskräfte versuchten ihn den Angaben zufolge zu reanimieren und brachten ihn in ein Krankenhaus. Alle Rettungsversuche blieben erfolglos, der Mann starb.