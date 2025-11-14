In Schöneberg kommt es am Morgen zu einem schweren Unfall. In der Martin-Luther-Straße wird ein Radfahrer von einem Lkw erfasst. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.

Berlin - Ein Radfahrer ist in Berlin-Schöneberg von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall am Morgen an der Unfallstelle in der Martin-Luther-Straße im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Die Unfallstelle ist demnach gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Auch zur Identität des Radfahrers - ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt - lagen zunächst keine Angaben vor.

Die „B.Z.“ hatte zuvor über den Unfall berichtet. Auf einem Bild war zu sehen, wie das Fahrrad des Schwerverletzten eingeklemmt unter einem Rad des Lasters lag.