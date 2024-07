Brandenburg an der Havel - Ein Radfahrer oder eine Radfahrerin ist in Brandenburg an der Havel von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die Person am Vormittag mit dem Rad vom Hauptbahnhof in Richtung Werderstraße. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der sie dann beim Überqueren der Bundesstraße Am Hauptbahnhof von dem Lkw eines 63-Jährigen erfasst und überrollt. Die Person verstarb noch am Unfallort.

Der Bereich um die Unfallstelle wurde voll gesperrt. Die Polizei sicherte Spuren, zudem wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Zum Geschlecht und dem Alter der verstorbenen Person machte die Polizei bislang keine Angaben.