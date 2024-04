Leipzig - Ein 78-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Leipzig tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann am Montagmittag auf der Pittlerstraße und wollte die Neue Hallesche Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 48-Jährigen. Der 78-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut. Nach dem Unfall wurde die Neue Hallesche Straße für mehrere Stunden voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.