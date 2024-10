Werdau - Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat in Werdau eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Wie die Zwickauer Polizeidirektion mitteilte, geschah der Unfall am Freitagnachmittag. Die 23 Jahre alte Frau hatte an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen. In diesem Moment setzte aber der Rentner mit seinem Auto zum Überholen an und touchierte die Frau, die von ihrem Fahrrad stürzte.