Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Lingen - Eine 70 Jahre alte Radfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Lingen schwer verletzt worden. Die 53 Jahre alte Fahrerin des Pkw mit Anhänger hatte die von links kommende Seniorin beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Radfahrerin stürzte bei der Kollision am Samstag und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb die Autofahrerin die 70-Jährige übersehen hatte, war zunächst unklar.