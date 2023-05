Emsbüren - Eine Radfahrerin ist am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Auto im emsländischen Emsbüren schwer verletzt worden. Die 64-Jährige sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lingen gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Seinen Angaben zufolge war die Frau an der Kreisgrenze zur Grafschaft Bentheim von einem Feldweg auf eine Straße gefahren. Ein auf der Straße fahrender 65 Jahre alter Autofahrer habe der plötzlich von rechts kommenden Radfahrerin nicht mehr ausweichen können.