Berlin - Eine 67-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg gegen einen Lastwagen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Frau wartete mit ihrem Rad in der Nacht auf Sonntag auf einem baulich getrennten Radstreifen neben dem Lastwagen an einer roten Ampel, wie die Polizei mitteilte. Beim Anfahren geriet sie ersten Erkenntnissen zufolge aus zunächst ungeklärter Ursache ins Straucheln. Sie stürzte seitlich auf die Fahrbahn und gegen den Lkw. Die Radfahrerin erlitt dabei mehrere Frakturen im Bereich des Unterkörpers. Sie kam ins Krankenhaus.