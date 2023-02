Radfahrerin in Marzahn von Auto überrollt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Berlin - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Marzahn von einem Auto überrollt und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 34-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der Märkischen Allee unterwegs. Kurz vor der Überführung zur Landsberger Allee kam sie mit dem Wagen eines 31-Jährigen in Kontakt und stürzte daraufhin zu Boden. Eine 45-Jährige, die sich dahinter befand, fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto des Mannes auf - und schob dieses nach vorne. Dadurch wurde laut Polizei die Radfahrerin überrollt. Die Frau kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert, wie es hieß.

Sowohl der Autofahrer als auch die 45-Jährige wurden nach den Angaben verletzt, konnten aber beide ambulant versorgt werden. Wie es konkret zu dem Unfall kam, müsse noch geklärt werden.