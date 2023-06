Weißenborn/Erzgebirge - Eine Radfahrerin ist im Landkreis Mittelsachsen mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verunglückt. Die 53-Jährige wollte am Donnerstagabend zwischen Weißenborn-Berthelsdorf und Brand-Erbisdorf von einer Nebenstraße auf die Hauptstraße fahren und übersah das auf der Hauptstraße fahrende Auto, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.