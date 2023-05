Berlin - Eine Radfahrerin ist im Berliner Bezirk Mitte beim Überholen eines E-Scooters gestürzt, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 56-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Mollstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte sie zwei Männer auf einem E-Scooter überholen und geriet dabei ins Schlingern. Dabei stieß sie gegen die beiden Scooter-Fahrer und stürzte auf die Straße.

Ein Autofahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, erfasste die Frau. Der 57-Jährige war demnach gerade bei grüner Ampel losgefahren und hatte den Sturz der Radfahrerin nicht bemerkt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen am Arm in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Männer auf dem E-Scooter fuhren weiter - ohne anzuhalten. Welche Rolle sie bei dem Unfall spielten, sei bisher unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nun werde in dem Fall ermittelt.