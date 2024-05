Ostercappeln - Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist im Landkreis Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 54 Jahre alte Autofahrer habe die entgegenkommende Radfahrerin am Dienstag in Ostercappeln beim Abbiegen zu spät gesehen, teilte die Polizei mit. Die 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr konnte die Polizei zunächst nicht ausschließen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.