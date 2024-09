Ein Auto erfasst eine Radfahrerin im Kreis Märkisch-Oderland. Sie stirbt noch am Unfallort. (Archivbild)

Waldsieversdorf - Eine 39-jährige Radfahrerin ist zwischen Waldsieversdorf und Buckow (Landkreis Märkisch-Oderland) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Sie erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt. Demnach soll ein 37-Jähriger die Frau am Sonntagnachmittag mit seinem Auto erfasst haben. Er flüchtete daraufhin vom Unfallort. Im Rahmen einer Fahndung stellte die Polizei den Mann wenig später. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.