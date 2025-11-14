In Schöneberg kommt es am Morgen zu einem schweren Unfall. In der Martin-Luther-Straße wird eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.

Berlin - Eine Radfahrerin ist in Berlin-Schöneberg von einem abbiegenden Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Die 19-Jährige stürzte am Morgen und geriet unter den rechts abbiegenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Den Angaben zufolge kam ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle in der Martin-Luther-Straße zum Einsatz. Zuvor hatte es von der Polizei geheißen, die Radfahrerin schwebe Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.