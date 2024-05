Delmenhorst - Eine 32 Jahre alte Radfahrerin ist in Delmenhorst von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin übersah die Frau am Freitag beim Abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin schwere Handverletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.