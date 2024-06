Der Radwegeausbau im Land ist eines der Ziele der Brandenburger Regierungskoalition. Das Verkehrsministerium macht deutlich, dass nicht alle Mittel in zusätzliche Kilometer fließen.

Der Sonnenaufgang scheint auf Wolken über dem Oder-Neiße-Radweg am Deich nahe dem deutsch-polnischen Grenzfluss Oder.

Potsdam - Der Erhalt von bestehenden Radwegen macht in Brandenburg einen wesentlichen Anteil der Arbeiten zum Radwegeausbau aus. Das zeigten die Daten des vergangenen und aktuellen Jahres, sagte ein Sprecher des Brandenburger Verkehrsministeriums. Dabei handele es sich meist um vergleichsweise günstige und relativ schnell zu realisierende Maßnahmen.

Das Verkehrsministerium in Brandenburg will die Nutzung der Radwege im Land stärken. Bis zum Jahr 2030 sollen die Menschen in Brandenburg 20 Prozent ihrer Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Eine Radstrategie dafür stellte das Ministerium im vergangenen Jahr vor. Aktuell wird das Fahrrad von den Brandenburgern für etwa elf Prozent ihrer zurückgelegten Strecken genutzt.

Erhaltungsmaßnahmen reichten aber nicht aus, führte der Ministeriumssprecher aus. Für die gewünschte Verbesserung müssten vor allem Netzlücken mit aufwendigen Neubaumaßnahmen geschlossen werden. Wie viele Kilometer Radwege vom Land im vergangenen Jahr errichtet wurden, wollte der Sprecher nicht sagen. Auch eine Kilometer-Zielmarke zum Ausbau ließ er offen. Ein jährliches „km-Ziel“ könne nicht alleiniger Maßstab sein, erklärte er.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt 29 Radwegevorhaben fertiggestellt worden, erläuterte der Sprecher. Dabei handelte es sich um 20 Radwegausbesserungen und 9 Neubauten. So seien an der B1 zwischen Plaue und Neubensdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark etwa vier Kilometer Radweg neu gebaut worden.

Im kommenden Jahr plane das Land 27 Radwegevorhaben, schob der Sprecher nach. Hierbei handelt es sich um „17 Radweg-Erhaltungsprojekte und um 10 Radweg-Neubauprojekte“. Eines der größeren Neubauprojekte wird die Radstrecke an der B 167 zwischen Neuhardenberg und Altfriedland im Landkreis Märkisch-Oderland sein. Hier werden laut Ministerium rund drei Kilometer Radweg neu entstehen.

Bislang erstrecken sich die Radwege entlang von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Brandenburg laut Fahrrad-Club auf insgesamt 2000 Kilometer. In Brandenburg standen 2023 insgesamt 44 Millionen Euro für Radwegeverbindungen zu Verfügung, wie es im Herbst 2023 vom Verkehrsministerium hieß. In diesem Jahr soll es eine ähnliche Summe sein.