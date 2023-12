Raimund fällt für Skisprung-Heimspiel in Klingenthal aus

Die deutschen Skispringer müssen beim Heim-Weltcup in Klingenthal ohne Philipp Raimund auskommen.

Klingenthal - Die deutschen Skispringer müssen beim Heim-Weltcup in Klingenthal ohne Philipp Raimund auskommen. Der 23-Jährige fällt krankheitsbedingt kurzfristig aus. Raimund vom SC Oberstdorf laboriert an einem Infekt, wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte. Nach bislang zwei Weltcup-Wochenenden liegt er im Gesamtweltcup auf Rang 13.

Eine Nachnominierung für Klingenthal erfolgt nicht. Das deutsche Team geht mit Andreas Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Martin Hamann an den Start.