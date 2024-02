Eisenach - Thüringens Ministerpräsident und designierter Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow hat Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf einen Ministerposten angeboten. „Ich bedauere, dass du die Stadt verlässt, verstehe, dass du eigene Wege jetzt gehst. Wenn du möchtest, kannst du zu mir ins Kabinett kommen“, sagte Ramelow am Montag bei einem Neujahrsempfang in Eisenach. Wolf hatte vor etwas mehr als zwei Wochen angekündigt, von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wechseln zu wollen. Zudem kündigte sie an, nicht mehr für den Oberbürgermeister-Posten in Eisenach kandidieren zu wollen. Viele in der Linken waren überrascht und auch verärgert über ihren Wechsel. Wolf signalisierte, dass sie für BSW für den Landtag kandidieren will.

Nun streckte Ramelow ihr die Hand aus: „Ich würde mich freuen, wenn du mit mir ins Spitzenteam Ramelow gehst, ins Team Bodo, damit wir zur Landtagswahl am 1. September ein starkes Zeichen setzen“, sagte Ramelow vor Publikum.

Es komme darauf an, bei der Landtagswahl am 1. September die Demokratie in Thüringen zu stärken - unabhängig vom Parteibuch, sagte der 67-Jährige. Er werde alles dafür tun - „und da geht es weniger um mich und weniger um meine Partei, sondern es geht mehr darum, dass wir auf uns achten, dass wir den Schreihälsen dieses Land nicht überlassen.“