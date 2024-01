Ramelow in Südthüringen: „Lassen Sie uns zusammenhalten“

Schmalkalden - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat bei protestierenden Landwirten und Mittelständlern für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stärkung der regionalen Wirtschaft geworben. „Lassen Sie uns zusammenhalten“, sagte er am Donnerstag in Schmalkalden. Verlässlichkeit auf beiden Seiten - der Wirtschaft und der Politik - könne helfen, Zukunftsängste und Unzufriedenheit einzudämmen, so der Regierungschef.

Landwirte, Handwerker und Mittelständler hatten eine Zufahrt blockiert, als der Linke-Politiker einen Südthüringer Wurst- und Fleischwarenbetrieb besuchte. Die Polizei sprach von einer Spontanversammlung auf der Zufahrt.

Landwirte und Handwerker machten Ramelow auf ihre Nöte aufmerksam - durch gestiegene Kosten und das Fehlen von Berufsnachwuchs und langfristig unbesetzte Stellen. Er plädiere dafür, Meister- und Masterabschlüsse - also gewerbliche und akademiesche Ausbildungswege - gleich zu behandeln, sagte Ramelow.

Thüringen sei derzeit das einzige Bundesland mit drei Handwerkergymnasien und Unterricht im Schulgarten laut Lehrplan. Es sei Quatsch, dass nur derjenige etwas wert sei, der einen akademischen Abschluss habe. Er sei der einzige Ministerpräsident in Deutschland, „der kein Studium, aber zwei Berufsabschlüsse“ habe.

Nach Polizeiangaben waren auf die Zufahrt zu dem Unternehmen, das Ramelow besuchte, mehrere Lastwagen und Autos gefahren und hatten sie versperrt. Es seien Transparente ausgerollt worden. Ramelow sei auf die Demonstranten zugegangen und mit ihnen ins Gespräch gekommen.