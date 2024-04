Seit fast zehn Jahren - mit einer kurzen Unterbrechung - ist Bodo Ramelow Ministerpräsident in Thüringen. Er will es bleiben. Eine Landesvertreterversammlung der Linken soll ihn zum Spitzenkandidaten machen.

Bad Blankenburg - Thüringens langjähriger Ministerpräsident Bodo Ramelow soll seine Partei als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen. Die Thüringer Linke wählt am Samstag (Beginn: 9.00 Uhr) bei einer Landesvertreterversammlung in Bad Blankenburg ihre Liste für die Landtagswahl am 1. September. Ein Vorschlag des Parteivorstands sieht Ramelow auf Platz eins.

Der 68-Jährige ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2014 Regierungschef im Freistaat. Der frühere Gewerkschafter ist der bislang einzige Ministerpräsident in Deutschland mit einem Parteibuch der Linken. Ramelow hatte seine erneute Kandidatur früh angekündigt.

Er wirbt für die Fortführung einer rot-rot-grünen Koalition. Das Bündnis aus Linke, SPD und Grünen hatte zunächst bis 2019 eine knappe Mehrheit im Parlament. In der noch laufenden Legislatur bildet die Koalition aber eine Minderheitsregierung, die seit Jahren ohne eigene Mehrheit und ohne festen Tolerierungspartner auskommen muss. Zuletzt hatte sich Ramelow auch für andere mögliche Koalitionen offen gezeigt. In jüngeren Umfragen lag Ramelows Linke mit Werten zwischen 15 und 18 Prozent auf Platz drei - hinter AfD und CDU.