Mehrere Hunderttausende Menschen in Thüringen sind Mitglied in einer christlichen Kirche. Vertreter der größeren Kirchen treffen sich nun wieder zum Gespräch mit der Politik.

Erfurt - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) trifft sich am Freitag (10.00 Uhr) mit Vertreterinnen und Vertretern der evangelischen Kirchen und der römisch-katholischen Bistümer in Thüringen. Im Jahresgespräch geht es laut Staatskanzlei um Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern- und Jugendlichen, um Organ- und Gewebespenden sowie um den 103. Katholikentag im kommenden Jahr in Erfurt.

Erwartet werden unter anderem die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer und der Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neymeyr.