Berlin/Erfurt - Der Linken-Politiker Bodo Ramelow hat nach eigenen Worten versucht, den Rückzug von Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch abzuwenden. „Ich respektiere die Entscheidung, denn sie stand wohl länger fest“, sagte der thüringische Ministerpräsident der Funke Mediengruppe. „Aber ich räume ein, ihn in den letzten Tagen gebeten zu haben, es anders zu entscheiden. Ich hätte mir gewünscht, wenn er bis zum Ende der Legislaturperiode die Fraktion geführt hätte.“

Bartsch hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass er Anfang September nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidiert. Zuvor hatte schon seinen Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali ihren Rückzug erklärt. Die Linke steckt wegen eines Richtungsstreits der Parteispitze mit der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht in der Krise. Ramelow ist der einzige Ministerpräsident der Linken und muss nächstes Jahr in Thüringen Landtagswahlen bestehen.